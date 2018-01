Usa, Steve Bannon si scusa: "Il figlio di Trump è un patriota"

L'ex capo stratega della Casa Bianca, Steve Bannon, fa marcia indietro dopo il polverone per le sue dichiarazioni nel libro del giornalista Michael Wolff. In un comunicato, Bannon ribadisce il suo "incrollabile" sostegno per il presidente, definisce il Russiagate una "caccia alle streghe" e il primogenito di Trump "un patriota e un buon uomo", sostenendo che i suoi commenti sull'incontro "sovversivo" con i russi erano per Paul Manafort.