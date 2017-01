Usa, stampa: Tillerson capo di azienda russo-americana nelle Bahamas

Rex Tillerson, il ceo di Exxon Mobil scelto da Donald Trump come segretario di Stato, è il direttore di un'azienda petrolifera russo-americana con base alle Bahamas, noto paradiso fiscale. Lo scrive il Guardian, citando documenti del 2001 emersi tra le rivelazioni di una talpa alla Sueddeutsche Zeitung. Pur non essendo illegale, scrive il Guardian, non era mai emerso e potrebbe alimentare le critiche sulla nomina, in vista della conferma in Senato.