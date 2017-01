Usa, staff Trump: sanzioni Obama a Russia per intrappolare tycoon

"Molti pensano che le sanzioni dell'amministrazione Obama contro la Russia per gli hackeraggi durante le elezioni mirino a intrappolare Donald Trump e a ridurre il suo margine di manovra". Lo ha detto alla Cnn uno dei consiglieri del tycoon, Kellyanne Conway. "Non è così che funziona un'amministrazione pacifica nella nostra grande democrazia, non penso che al culmine della guerra fredda questo Paese abbia espulso tanti agenti segreti", ha aggiunto.