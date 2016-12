Usa, squadra Trump: ipotesi generale Petraeus Segretario di Stato

Spunta un nuovo candidato per la corsa alla carica di Segretario di Stato americano: secondo fonti diplomatiche, nella squadra del neo presidente Donald Trump potrebbe fare il suo ingresso il generale David Petraeus. Il suo nome è stato "messo sulla piazza" dopo le critiche da parte dei sostenitori del tycoon nei confronti dell'ex candidato alla presidenza Mitt Romney, in pole position per guidare il Dipartimento di Stato.