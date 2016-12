Usa, spunta foto shock: due poliziotti bianchi esibiscono detenuto "preda"

Sorridenti e soddisfatti, si fanno fotografare mentre posano con un detenuto di colore mostrato come una vera e propria "preda di caccia". La foto shock, scattata anni, fa, emerge solo ora e ritrae due ex poliziotti bianchi di Chicago mentre imbracciano il fucile e indicano con orgoglio il loro "bottino di caccia".

L'uomo è ai loro piedi e in testa ha due corna di cervo. La lingua a penzoloni e gli occhi strabuzzati, l'uomo è sistemato proprio come se fosse un animale catturato. Uno dei due agenti che compaiono nell'immagine, Jerome Finnigan, è stato arrestato nel 2011 per associazione a delinquere con altri suoi colleghi. Tutti erano coinvolti in furti e altri tipi di crimini.



Il suo collega, Timothy McDermott, è stato invece licenziato dopo che l'Fbi ha consegnato la foto alle autorità cittadine. McDermott ha presentato appello contro il suo licenziamento, ammettendo che posare per quella foto è stato un errore per il quale si è definito "profondamente imbarazzato".