Usa, spopola il gioco di società "Secret Hitler": aiutare o fermare il dittatore?

Come funziona il gioco - I partecipanti si dividono in "liberali" e "fascisti". Scopo dei primi è far approvare cinque leggi di natura democratica oppure assassinare il dittatore. I fascisti, invece, devono far passare sei leggi fasciste o far eleggere Hitler Cancelliere del Reich. Non ci sono molti altri riferimenti al nazismo: niente svastiche o altri simboli, nessun collegamento con l’Olocausto per consentire al gioco di essere accettato in tutti i Paesi europei .



La fortuna del gioco - "Secret Hitler" sta riscuotendo lo stesso successo dei libri di storia sui movimenti totalitari che, dall'elezione di Trump in poi, hanno registrato un incremento di vendite. I creatori del gioco hanno cavalcato questa pubblicità inattesa e sul sito scrivono apertamente: "Se pensate che il fascismo non sia bello, scrivete alla Casa Bianca". Tra di loro Max Temkin che ha lavorato per la campagna elettorale di... Hillary Clinton

Inoltre, hanno sfruttato il momento, aggiornando il gioco. E' nato così il "Trump Pack": al mazzo originale vengono aggiunti una serie di ruoli, tra i quali uno dedicato proprio al presidente Donald Trump.

Al momento "Secret Hitler" non è ancora spedito fuori dagli Stati Uniti, ma la versione online è disponibile.