Usa, speaker Camera Paul Ryan non si ricandida: lascerà a gennaio

Lo speaker repubblicano alla Camera Usa, Paul Ryan, non si ricandiderà alle elezioni di novembre e si ritirerà dalla politica a gennaio, quando il suo mandato si concluderà. Lo ha annunciato Brendan Buck, uno dei suoi consiglieri. Dopo aver appreso la notizia, il presidente Trump ha scritto su Twitter: "Lo speaker Paul Ryan è una brava persona e, anche se non si ricandiderà, lascerà una eredità di risultati che nessuno può mettere in dubbio".