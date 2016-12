Usa, speaker Camera critica Trump

Lo speaker della Camera Usa, il repubblicano Paul Ryan, ha criticato ancora una volta Donald Trump, il frontrunner repubblicano nella corsa alla Casa Bianca, per le tensioni alimentate dalle sue prese di posizione. Senza nominarlo esplicitamente ha ricordato che i candidati sono responsabili per il tono della loro campagna elettorale. "La gente è arrabbiata, ma la soluzione non è attizzare la rabbia per vittorie politiche", ha dichiarato.