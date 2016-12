Usa, spari sulla folla: tre morti

Tre morti e quattro feriti. E' il bilancio della sparatoria in mezzo alla folla avvenuta a Rochster, nello Stato di New York, fuori dal Boys and Girls Club al termine di una partita di basket. Il governatore di New York, Andrew Cuomo, definisce l'azione un "deplorevole atto di violenza, le autorità locali stanno lavorando per assicurare alla giustizia chi ha compiuto questo atto e la mia amministrazione è pronta ad aiutarle in ogni possibile modo".