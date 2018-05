Usa, spari in scuola dell'Indiana: inchiesta su armi del ragazzo

La polizia di Noblesville, in Indiana, ha emesso una serie di mandati di perquisizione nell'ambito dell'inchiesta per far luce su come uno studente di una scuola media si sia procurate le armi con cui ha fatto fuoco ferendo sue persone. Stando alle ricostruzioni delle autorità, lo studente avrebbe ad un certo punto durante una lezione chiesto di uscire dalla classe, per tornarvi subito dopo con due pistole, con le quali ha aperto il fuoco.