Usa, spari in locale: feriti agenti

Due agenti di polizia sono stati feriti gravemente nel corso di una sparatoria dopo che un uomo ha aperto il fuoco in un ristorante alla periferia di Baltimora. Lo ha riferito lo sceriffo della contea di Hartford, Jeffrey Gahler, spiegando che la sparatoria è avvenuta in un ristorante fast food. Al momento non è chiaro se l'aggressore volesse colpire gli agenti o qualcuno presente nel locale.