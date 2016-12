Usa, spari in chiesa: tre feriti

Almeno tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria in una chiesa a est di Selma, in Alabama. La polizia ha arrestato l'aggressore: l'uomo è entrato nella chiesa durante le messa domenicale e ha aperto il fuoco ferendo una donna, un bambino e il pastore. Pare che dietro il movente ci sia una disputa familiare e non si tratterebbe di una questione razziale.