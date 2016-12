Usa, spari in centro commerciale

Una donna è rimasta uccisa in una sparatoria all'interno di un centro commerciale americano a Coralville, nell'Iowa. Lo conferma la polizia locale, annunciando che l'uomo che ha aperto il fuoco è stato fermato. Quando sono iniziati gli spari all'interno dell'edificio, molti clienti e dipendenti sono riusciti a fuggire. Chi non ce l'ha fatta è invece rimasto ostaggio del folle per circa un'ora.