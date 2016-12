Usa, spari contro due agenti in Arkansas: arrestato il colpevole

E' stato arrestato l'uomo sospettato di aver sparato a due poliziotti a Hackett, città nella contea di Sebastian, in Arkansas, negli Stati Uniti. Si tratta di Billy Jones, 34 anni, che si è arreso alla polizia dopo essersi barricato in casa. L'uomo aveva sparato contro il capo della polizia locale, Darrell Spells, ferito leggermente, e il vicesceriffo della contea, Bill Cooper, che invece è in condizioni gravi.