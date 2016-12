Un testimone, Dorian Santiago, ha raccontato che le sparatorie sono avvenute mentre diversi clienti stavano uscendo da alcuni bar. "Abbiamo udito cinque colpi e poi le persone hanno iniziato a correre all'impazzata", ha detto. Non è ancora chiara la dinamica delle sparatorie, ma qualcuno parla di una lite prima degli spari. Giallo anche sull'aggressore, forse addirittura più di uno, che sarebbe ancora in fuga. In alcuni video postati sui social si sentono gli spari e subito dopo si vede la gente fuggire dal centro della città texana. In un messaggio su Twitter il dipartimento di polizia ha parlato di "un uomo armato nel centro città" e ha chiesto ai cittadini di stare "lontani dal centro".



Video of shooting #Austin reports 1 dead and many injured. pic.twitter.com/DbAIZMksto — Tongue Twister Carl (@carlste30) 31 luglio 2016