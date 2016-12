Usa,spari a concerto di Chris Brown

01:37 - Cinque persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante un'esibizione del cantante americano Chris Brown. E' successo al Fiesta night club di San José, in California, durante una festa privata che ha registrato il tutto esaurito. Il cantante R&B, ex di Rihanna, si stava esibendo quando si sono uditi degli spari. Nel locale si è creato il panico. I cinque feriti sono stati subito ricoverati in ospedale e nessuno è in pericolo di vita.