Usa, sparatoria in una scuola media dell'Indiana: almeno due feriti

E' di almeno due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola media dell'Indiana, negli Stati Uniti. Il sospettato è già stato fermato ed è sotto custodia della polizia di Noblesville. I due feriti sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche. Lo riportano i media americani. L'episodio segue di una settimana un altro attacco compiuto in un istituto di Santa Fe, in Texas, in cui sono morti otto studenti e due professori.