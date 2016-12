Usa, sparatoria in una base militare del Texas: almeno due morti

E' di almeno due morti il bilancio di una sparatoria nella base militare Joint Base San Antonio di Lackland Air, in Texas. Lo riferisce lo sceriffo della contea di Bexar. Sul posto sono intervenuti decine di agenti e l'area, comprendente due scuole elementari, è stata messa in "lockdown". Non è ancora chiaro, spiega la polizia, se a sparare siano state una o più persone.