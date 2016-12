Usa, sparatoria in un parco a Memphis: uccisa 16enne, 5 feriti

Un gruppo di persone con il volto coperto da una bandana ha aperto il fuoco in un parco di Memphis, in Tennessee, uccidendo una ragazza di 16 e ferendo altre cinque persone, una delle quali in modo grave. La sparatoria è avvenuta martedì sera allo Zodiac Park, probabilmente al culmine di una lite. I sospetti aggressori sono fuggiti a bordo di un veicolo. I feriti sono tre ragazze e due ragazzi.