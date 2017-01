Usa, sparatoria in un night club nel Bronx: ucciso il proprietario

Sparatoria in un club notturno del Bronx, a New York. Secondo quanto rende noto la polizia almeno una persona è rimasta uccisa e alcune risultano ferite. Ad aprire il fuoco alcuni clienti dopo essere stati cacciati dal locale perché molesti. La vittima, secondo quanto riporta l'emittente Abc, sarebbe il proprietario del club, il "The Mansion".