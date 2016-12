Usa, sparatoria in Texas: 4 morti

Sparatoria in Texas, nella contea di Uvalde, dove in uno scontro a fuoco con la polizia sarebbero morte almeno quattro persone. Non è chiara la dinamica dell'incidente, ancora in corso e avvenuto in uno spiazzo che ospita case mobili. Tra le vittime non ci sarebbero poliziotti. Un uomo sarebbe ancora asserragliato in una delle abitazioni.