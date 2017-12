Usa, sparatoria in scuola superiore in New Mexico: tre morti

E' di tre morti e una decina di feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola superiore ad Aztec, in New Mexico. Fra i morti c'è anche l'uomo che ha aperto il fuoco. Lo riferiscono le autorità locali. La polizia dello Stato spiega che le vittime sono due studenti e il sospetto responsabile. La località si trova 290 chilometri a nordovest di Albuquerque, capitale del New Mexico.