Usa, sparatoria in scuola elementare: 5 morti, molti feriti. Il killer voleva una strage di bambini

Sparatoria in una scuola elementare a Rancho Tehama, in California: almeno 5 persone sono state uccise e molti studenti sono rimasti feriti. Lo riportano i media americani secondo i quali tra i morti ci sarebbe anche il killer. Gli scolari feriti sono stati trasportati in elicottero negli ospedali dell'area. Secondo la polizia l'obiettivo dell'uomo era fare una strage di bambini.