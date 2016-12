Usa, sparatoria in scuola Arizona

La polizia sospetta che la morte di due ragazze 15enni in una sparatoria nella Independence High School di Glendale, in Arizona, sia un caso di omicidio-suicidio. Una delle due giovani avrebbe comunicato in una lettera l'intenzione di togliersi la vita. La missiva è stata trovata nei pressi della caffetteria del campus. A quanto emerge, inoltre, le due studentesse erano molto amiche e con tutta probabilità avevano una relazione.