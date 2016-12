Usa, sparatoria in ristorante a Los Angeles: 3 morti e 12 feriti

Una disputa per ragioni banali è degenerata in uno scontro a fuoco in un ristorante di Los Angeles dove era in corso una festa: tre persone sono morte ed una dozzina sono rimaste ferite, alcune in modo grave. "Non possiamo tollerare il moltiplicarsi di queste tragedie nelle comunità dell'intera America", ha detto il sindaco della città californiana, Eric Garcetti, commentando l'ennesimo spargimento di sangue dovuto al facile accesso alle armi.