Usa: sparatoria fuori da scuola in Wisconsin, ucciso l'aggressore

E' morto in ospedale dopo essere stato colpito dalla polizia l'uomo che ha sparato all'uscita di una scuola in Wisconsin. Secondo le forze dell'ordine si tratta di Jakob E. Wagner, 18 anni, colpito mentre faceva fuoco contro i ragazzi con un potente fucile. Ignoto il movente dell'attacco. Tra i due feriti, una studentessa è già stata dimessa dall'ospedale mentre un ragazzo dovrà subire un intervento chirurgico ma non è in pericolo di vita.