Usa, sparatoria durante una festa vicino Seattle: almeno tre morti

L'account Twitter della città di Mukilteo ha riferito che in una chiesa locale è stato allestito un centro di accoglienza per genitori e parenti delle vittime, accor4si sul luogo della sparatoria subito dopo aver appreso la notizia.



La persona rimasta ferita è stata trasportata d'urgenza presso l'Harborview Medical Center. Al momento non è stata rilasciata alcuna dichiarazione circa le sue condizioni. Al momento della sparatoria era 15-20 i ragazzi presenti.