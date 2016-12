Usa: sparatoria durante una festa, 13 feriti in Connecticut

Tredici persone (11 uomini e due donne) sono state ferite in una sparatoria durante una festa in casa a Bridgeport, in Connecticut. Lo riferisce la polizia locale, secondo cui due due persone hanno aperto il fuoco su circa cento partecipanti da dietro alcune siepi che circondano il cortile posteriore. Nessuno è in pericolo di vita, ma una donna versa in gravi condizioni.