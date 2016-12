Usa, sparatoria aeroporto Oklahoma City: una vittima

L'aeroporto Will Rogers di Oklahoma City è rimasto chiuso per diverse ore in seguito ad una sparatoria in cui ha perso la vita un dipendente della compagnia aerea Southwest Airlineas. L'autore della sparatoria è stato trovato senza vita in un camioncino nel parcheggio dell'aeroporto e con una ferita da arma da fuoco alla testa che fa pensare ad un suicidio. La polizia ritiene che sia stata un'azione premeditata.