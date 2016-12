Usa, sparatoria a Washington

Pendolari in fuga a Washington in seguito a una sparatoria avvenuta presso la Union Station, uno dei principali snodi ferroviari del Paese. La stazione è stata evacuata. Fonti locali riferiscono che chi ha sparato non sarebbe più sul posto e la situazione starebbe tornando alla normalità. Oggi, in coincidenza con l'anniversario degli attacchi dell'11 settembre 2001, in tutti gli Stati Uniti il livello di allerta sicurezza è massimo.