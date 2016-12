Usa, sparatoria a una festa per teenager in Florida: due morti e almeno 17 feriti

Due persone sono morte e 17 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante una festa per teenager in un locale di Fort Myers, in Florida , negli Stati Uniti. Al momento degli spari, all'interno del Club Blu vi erano molti minorenni. Quattro feriti sono in gravi condizioni. Intanto tre persone sospette sono state fermate dalle forze dell'ordine.

Florida, spari a festa di adolescenti: 2 morti 1 di 5 Ansa Ansa Florida, spari a festa di adolescenti: 2 morti Avevano 14 e 18 anni le due vittime di una sparatoria avvenuta in un locale notturno di Fort Myers, in Florida, mentre era in corso una festa di adolescenti. Diciassette i feriti, di cui quattro in gravi condizioni. 2 di 5 Ansa Ansa Florida, spari a festa di adolescenti: 2 morti Avevano 14 e 18 anni le due vittime di una sparatoria avvenuta in un locale notturno di Fort Myers, in Florida, mentre era in corso una festa di adolescenti. Diciassette i feriti, di cui quattro in gravi condizioni. 3 di 5 Ansa Ansa Florida, spari a festa di adolescenti: 2 morti Avevano 14 e 18 anni le due vittime di una sparatoria avvenuta in un locale notturno di Fort Myers, in Florida, mentre era in corso una festa di adolescenti. Diciassette i feriti, di cui quattro in gravi condizioni. 4 di 5 Ansa Ansa Florida, spari a festa di adolescenti: 2 morti Avevano 14 e 18 anni le due vittime di una sparatoria avvenuta in un locale notturno di Fort Myers, in Florida, mentre era in corso una festa di adolescenti. Diciassette i feriti, di cui quattro in gravi condizioni. 5 di 5 Ansa Ansa Florida, spari a festa di adolescenti: 2 morti Avevano 14 e 18 anni le due vittime di una sparatoria avvenuta in un locale notturno di Fort Myers, in Florida, mentre era in corso una festa di adolescenti. Diciassette i feriti, di cui quattro in gravi condizioni. leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono state identificate le due vittime: si tratta di Stefan Straveder, 18 anni compiuti lo scorso giugno e Shawn Archilles, 14 anni. Secondo quanto riferiscono i media locali, Stefan era un astro nascente del basket ed era all'ultimo anno di liceo. Nella sparatoria è rimasta ferita insieme con altre 16 persone anche la sorella di Stefan, Sharrelle, di un anno più grande di lui.



La sparatoria è avvenuta mentre nel locale era in corso un "Swimsuit Glow Party" per adolescenti, ossia una festa in costume da bagno dove i partecipanti sono invitati ad indossare anche accessori fosforescenti. Alcuni testimoni hanno parlato di circa una trentina di spari, esplosi nel parcheggio antistante il locale poco dopo la mezzanotte.



Le forze dell'ordine hanno rivelato che due sparatorie collegate hanno avuto luogo anche in altre aree della stessa città. In uno di questi episodi, una persona è rimaste ferita lievemente. "Il dipartimento di polizia di Fort Myers e l'ufficio dello sceriffo della contea di Lee sono alla ricerca di altre persone che potrebbero essere coinvolte attivamente nella sparatoria", si legge in un comunicato.