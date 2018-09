Usa, sparatoria a San Bernardino: dieci feriti, tre sono gravi

Dieci persone sono rimaste ferite in una sparatoria a San Bernardino, in California, all'interno di un complesso condominiale. Tre di loro sono in gravi condizioni, secondo la polizia. Lo scontro a fuoco si è scatenato in un'area comune del compound, che conta un centinaio di appartamenti. Gli agenti intervenuti non hanno trovato armi, ma ritengono che nello scontro siano stati usati fucili e pistole.