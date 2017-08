Usa, sparatoria a corsa automobilistica: tre morti

Tre persone sono morte in una sparatoria durante una gara automobilistica in Wisconsin, negli Stati Uniti. Lo rendono noto le autorità locali, spiegando che non è ancora chiaro chi sia l'autore dell'attacco e quale sia il movente. La sparatoria ha avuto luogo presso il Great Lakes Dragaway a Union Grove. Diverse migliaia di persone presenti a bordo pista sono state evacuate. Le vittime, tutti uomini tra i 20 e i 30 anni, provenivano dall'Illinois.