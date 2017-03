Usa: sparatoria a Cincinnati, un morto e 15 feriti

Un morto e 15 feriti, alcuni in gravi condizioni, è il bilancio di una sparatoria in un nightclub a Cincinnati, in Ohio, dove almeno due persone armate hanno aperto il fuoco. La polizia sta interrogando vari testimoni e per il momento esclude la pista del terrorismo. Nessuno è stato fermato e non è ancora chiaro se gli aggressori si siano dati alla fuga.