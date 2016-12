Usa sospendono fornitura cluster bombs all'Arabia Saudita

Obama ha bloccato la fornitura di bombe a grappolo destinata all'Arabia Saudita per essere utilizzate nello Yemen: lo ha reso noto la rivista statunitense Foreign Policy, citando fonti governative. "Siamo al corrente delle notizie secondo le quali la coalizione a guida saudita ha utilizzato delle bombe a grappolo nello Yemen, anche in zone in cui sarebbero stati presenti dei civili", hanno spiegato fonti dell'Amministrazione all'AFP.