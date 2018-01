Usa, sondaggio: per il 48% reazione molto positiva a discorso Trump

Il primo sondaggio diffuso dopo il discorso del presidente Donald Trump sullo stato dell'Unione registra una reazione "molto positiva" per il 48% degli interpellati. Il rilevamento, condotto da Cnn/Ssrs, sottolinea che per il 22% degli interpellati la reazione è stata "in qualche modo positiva", mentre ha reagito negativamente il 29%. Per il 62% degli intervistati, le politiche illustrate da Trump porterebbero il Paese nella giusta direzione.