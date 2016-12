Usa, sondaggio Cnn: Trump in testa

Per le primarie del New Hampshire l'outsider repubblicano Donald Trump resta in testa all'ultimo sondaggio targato Cnn-Wmur con il 29%. Il senatore della Florida Marco Rubio (18%) scavalca il collega del Texas Ted Cruz (13%). Quest'ultimo, che aveva ottenuti un inatteso successo in Iowa, si contende il terzo posto con John Kasich (12%), mentre Jeb Bush è al quinto posto con il 10%. Chiudono Chris Christie e Carly Fiorina con il 4% ciascuno.