Usa, sindaco di New York: "Recupereremo tasse evase da Trump"

Il sindaco di New York Bill de Blasio, uno dei leader dell'ala progressista dei democratici Usa e che in molti vedono possibile candidato alla Casa Bianca nel 2020, attacca Donald Trump sull'ipotesi di frode fiscale. "La città di New York lavorerà con lo stato di New York per indagare a fondo e vedere di recuperare ogni soldo di tasse non pagate da Donald Trump e sottratte ai cittadini newyorchesi" ha detto.