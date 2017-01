Usa, sicurezza: decreto Trump non è un divieto contro i musulmani

L'ordine esecutivo firmato dal presidente americano Donald Trump in tema di immigrazione "non è un divieto di viaggio per i musulmani, ma una pausa temporanea che ci permette di rivedere il sistema di analisi sui rifugiati e i visti". Lo ha detto il segretario alla Sicurezza nazionale, John Kelly. Intanto il governo statunitense fa un'eccezione e decide di ammettere 872 rifugiati che erano già pronti ad arrivare in territorio americano.