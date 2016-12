Usa: si temono attentati a Kabul

L'ambasciata statunitense ha sottolineato di aver ricevuto "rapporti credibili su un imminente attacco" a Kabul in Afghanistan. In un comunicato sul sito web si invitano i cittadini statunitensi "all'estrema cautela" nei movimenti in città nelle prossime 48 ore. L'ambasciata ha spiegato di non aver ulteriori informazioni su possibili obiettivi, tempi e natura dell'attacco.