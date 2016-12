11 aprile 2015 Usa, si sveglia dal coma e scopre di essere diventata mamma La giovane era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale a dicembre, quando si trovava al quinto mese di gravidanza Tweet google 0 Invia ad un amico

08:06 - Sharista Giles può dire di essere stata miracolata due volte. A dicembre la ventenne residente a Sweetwater, nel Tennessee, era stata coinvolta in un grave incidente stradale mentre tornava a casa in auto con alcuni amici da un concerto. Era entrata in coma e i medici erano piuttosto pessimisti sulla sua condizione visto che era al quinto mese di gravidanza. Al massimo, dicevano, si sarebbe salvato il bambino.

Per salvare il piccolo, quindi, hanno deciso di tenere in vita Sharista così da farlo nascere al sesto mese di gestazione, a gennaio, con un peso di appena 800 grammi. Dopo quattro mesi nel reparto di terapia intensiva neonatale il bambino sta bene e oggi può anche riabbracciare la mamma che è stata tra la vita e la morte fino allo scorso mercoledì, quando si è svegliata dal coma contro tutte le previsioni dei medici.



I familiari della giovane che avevano aperto su Facebook un gruppo di preghiera per sostenere la sua guarigione, oggi parlano di doppio miracolo. La ragazza non riesce ancora a comunicare ma ha potuto vedere con i propri occhi le foto del bambino partorito durante il coma.