Usa, si spara davanti ai compagni

Uno studente di un liceo di Tampa, in Florida, è in gravissime condizioni dopo essersi sparato un colpo di pistola alla tempia. Il fatto è accaduto alla Lecanto High School durante una lezione di inglese. In classe c'erano 22 studenti quando il liceale, Thomas Fink, 15 anni, si è alzato in piedi e, dopo essersi puntato la pistola alla testa, ha aperto il fuoco. Ignoto il movente del gesto.