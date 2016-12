Usa, si schianta in diretta video su Facebook a 170 km orari

Non solo guida a quasi 170 all'ora in mezzo al traffico, ma riprende tutto con lo smartphone e trasmette il video in diretta su Facebook fino allo schianto contro le barriere. Il ventenne Onasi Olio-Rojas è riuscito a salvarsi dopo il terribile incidente che, secondo la polizia del Rhode Island, è il risultato del "Grande Slam di tutto quello che non si dovrebbe fare al volante". Il video verrà utilizzato nel processo a carico del giovane.