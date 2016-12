Usa, si getta dalle Wailua Falls: vivo per miracolo

Non ci ha pensato. Ha preso la rincorsa e si è gettato dalle Wailus falls, cascate hawaiane tra le più alte al mondo, a 70 metri d'altezza. Lui è Shiloh Shahan, un 21enne californiano di Templeton. "Ero a un punto fondamentale della mia vita. Tutto stava cambiando, e sembrava la cosa giusta da fare", spiega così il suo gesto estremo al quotidiano di San Luis Obispo, La Tribune. Non si sarebbe mai salvato se due uomini che stavano nuotando nel laghetto sottostante non lo avessero soccorso. Il ragazzo aveva perso conoscenza. Per fortuna, ora, ha solo qualche botta. La sua ragazza, che ha visto Shahan gettarsi, ha preso un bello spavento.