Usa: si dimette il generale Allen, numero uno anti-Isis

Duro colpo per l'Amministrazione Obama che prepara un intervento in Siria contro gli uomini del Califfato islamico, rifornendo di armi i ribelli di Damasco. Il generale John Allen lascia il suo incarico di coordinatore delle operazioni internazionali contro i jihadsti, ufficialmente, per motivi personali. Un grosso smacco per il presidente Usa. Pare infatti che l'alto ufficiale si sia dimesso in dissenso con le nuove strategie e la mancanza di risorse.