Usa: si dimette Bossert, consigliere di Trump su difesa e terrorismo

Si è dimesso Tom Bossert, consigliere per la difesa nazionale e l'antiterrorismo del presidente Donald Trump. La sua uscita di scena avviene il giorno dopo l'insediamento di John Bolton come consigliere per la sicurezza nazionale. A renderlo noto è stata la Casa Bianca, tramite un comunicato in cui il presidente Trump si è detto "grato per l'impegno di Tom per la sicurezza del nostro grande Paese".