9 dicembre 2014 Usa, sesso con un alunno 13enne: prof condannata a 14 anni di carcere Brooke Dinkel, consulente scolastica 33enne, ha avuto una relazione con uno studente di una scuola di Salina, in Kansas, da ottobre 2013 a marzo 2014

09:42 - Ha perso la testa per un ragazzino di 13 anni e ha pagato quella relazione proibita con una condanna a 14 anni di prigione. Brooke Dinkel, consulente scolastica 33enne alla Smoky Valley Middle School di Salina, nel Kansas, e madre di due bambine di quattro e sei anni, ha conosciuto lo studente durante il suo primo anno da consulente. Regali e attenzioni particolari culminati in una relazione sessuale col ragazzo durata da ottobre 2013 a marzo 2014.

In tribunale, il procuratore Christina Trocheck ha ricostruito davanti alla corte la relazione fra la professoressa e lo studente. Prima i regali e poi gli inviti a casa sua, dove si consumavano i rapporti.



Un desiderio che Brooke Dinkel non riusciva a frenare, nonostante gli avvertimenti di amici e colleghi, ai quali la consulente raccontava nei dettagli gli incontri sessuali col minorenne. Perfino dopo il suo arresto e il rilascio su cauzione, la prof aveva continuato a contattare l'adolescente, sfidando il divieto del tribunale.



L'avvocato della professoressa ha sostenuto che la sua cliente è mentalmente instabile e incapace di comportamenti criminali. Lo psicologo ha parlato di stress post-traumatico, depressione e disturbi della personalità.



In aula, Brooke è arrivata ad accusare il ragazzino di averla violentata il 26 dicembre, episodio dopo il quale avrebbe perso la testa. "Voglio tornare nella mia famiglia, dalle mie bambine. Ho bisogno di assistenza, di medicine, ma non sono una predatrice sessuale», ha dichiarato la donna in lacrime, implorando il giudice per ottenere una pena leggera.



"Non sei tu la vittima in questa storia", ha risposto il giudice, condannandola a 13 anni e 9 mesi di carcere.