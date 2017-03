Usa, Sessions: "Mi asterrò da indagini su Russiagate"

L'attorney general Jeff Session ha annunciato in una conferenza stampa che si asterrà dalle indagini sul Russiagate, ritenendo giuste le raccomandazioni ricevute dal suo staff in materia. Sessions ha ammesso in una conferenza stampa che avrebbe dovuto dire durante l'audizione al Senato Usa che aveva incontrato l'ambasciatore russo ma ha assicurato di essere stato "onesto e corretto".