Usa, Sergio Mattarella visita Ground Zero e rende omaggio alle vittime dell'11/9

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, si è recato a Ground Zero, visitando il Memorial in ricordo delle vittime dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 e la Freedom Tower. Mattarella ha deposto un mazzo di fiori nel punto in cui sorgeva una delle due Torri Gemelle. Con il presidente della Repubblica anche la figlia Laura, che lo sta accompagnando nella visita di Stato negli Usa, e il sottosegretario agli Affari Esteri, Enzo Amendola.