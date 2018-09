Usa, senzatetto si rade sul treno: preso in giro sui social si difende

Il video dell'uomo che si rade su un treno diretto da New York a Trenton, New Yersey, è diventato in poco tempo virale scatenando molte polemiche. Anthony Torres, senzatetto di 56 anni, però non voleva offendere nessuno, nè mancare di rispetto agli altri passeggeri: voleva solo rendersi presentabile prima di incontrare il fratello.



L'uomo era appena stato in un centro di accoglienza per senzatetto quando gli sono arrivati i soldi necessari per raggiungere la famiglia e avere così un po' d'aiuto. Non appena ricevuta la somma di denaro, Anthony è salito sul treno senza aver avuto il tempo necessario per farsi una doccia o radersi. "La mia vita è un disastro", ha commentato l'uomo giustificandosi di fronte ai vari insulti apparsi sui social media.



Dopo esser cresciuto in una realtà molto povera a Hammonton, New Jersey, Anthony a causa di decisioni sbagliate in ambiente economico, si è ritrovato senza lavoro e senza denaro completamente da solo. Non si aspettava che un suo momento di estrema difficoltà diventasse un video virale e le persone, una volta conosciuta la sua storia, hanno iniziato a scusarsi per gli insulti scritti. Anthony, con la sua storia, ha così insegnato agli utenti una lezione molto importante: mai giudicare prima di conoscere i fatti.